Benningen Waldpflege ist gut investiertes Geld

Die Feste an der Benninger Hütte sind beliebt, für Spaziergänge und Ausflüge wird der Hardtwald gerne genutzt, auch wenn mit dem Fahrrad von Benningen aus über den Holzweg ziemlich genau zehn Kilometer Entfernung zurückzulegen sind.

Unter anderen Umständen wäre der Wald wirtschaftlich lohnend. „Hätte, wäre, wenn“, stimmte der Förster die Räte auf seine Ausführungen ein. „Hätten die Stürme der letzten Jahrzehnte nicht unsere ganzen Nadelholzvorräte weggeblasen, könnten wir uns jetzt entspannt zurücklehnen und hätten das Geld für die notwendigen Investitionen. Wäre der Pilz beim Eschentriebsterben nicht so massiv, müssten wir jetzt nicht nachpflanzen.“

Die Probleme seien „nicht einfach, aber lösbar“. So werde man auf 0,5 Hektar mit Rot- und Stieleichen aufforsten, was 6900 Euro kosten wird. Für 1000 Euro werden die Wasserableitung und der Weg zur Benninger Hütte neu gerichtet. Die Rekultivierung sei notwendig, da nur noch 30 Hektar über 100 Jahre alte Bestände und aber 40 Hektar Jungbestand im Aufbau vorhanden seien. „Wir müssen aktiv etwas tun, sonst gucken nachfolgende Generationen in die Röhre“, betonte Weis die Notwendigkeit der Maßnahme.

Der Holzeinschlag ist mit 240 Festmeter zwischen See und Straße geplant, davon kommen rund 150 Festmeter in den Verkauf, was 10 500 Euro einbringen soll. Die Naturverjüngung sei in diesem Bereich vorhanden, so dass man nur etwas „Schlagpflege“ nach dem Abräumen betreiben müsse. „Unser Wald ist in guten Händen“, dankte Thomas Waldvogel (FWV) dem Förster und seinem Team.