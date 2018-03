Benningen Vom Neckarparadies bis in den Regenwald

Hutter habe sich nicht nur für Kröten, Fische und Vögel stark gemacht. „Er hat auch immer die Menschen mit eingebunden.“ Naturschutz könne und dürfe Spaß machen, und die Inszenierung gehöre mit dazu. Bei der Aufzählung der Erfolge stockte Baumann plötzlich und bemerkte: „Das ist doch keine Trauerrede, wir brauchen Dich noch!“

Nach der Veröffentlichung seines neuen Buches „Die Erde rechnet ab“ zum Klimawandel könne seine Frau Ingrid nicht darauf hoffen, dass die Papierstapel im Haus kleiner werden, so der Leiter der Umweltakademie des Landes. Der Landrat Rainer Haas stellte fest: „CP war Lothar Späths Antwort auf die Grünen.“ Er sei „positiv-unorthodox, zupackend und sprühend vor Ideen wie jetzt das Wasserbüffelprojekt an der Bottwar“. An Negativem falle ihm nur ein, dass man beim Autofahren immer darauf gefasst sein müsse, dass es „gefährlich werden kann, wenn er unterwegs Vögel entdeckt“.

Ein Überraschungsfilm spielte Grußworte aus aller Welt ein, darunter auch vom NatureLife-Preisträger Ian Anderson von der Musikgruppe Jethro Tull, der ein exklusives Querflötensolo spielte. Bei der Feier in Benningen gab es ebenfalls sehr stimmungsvolle Flötentöne von Henrike Sebastian, die von Theresa Bogisch an der Harfe begleitet wurde. Die beiden Preisträgerinnen treten in Kürze beim Landeswettbewerb Jugend Musiziert an.