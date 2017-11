Benningen Veränderungssperre: Bauunternehmer klagt

Wie beim Erdmannhäuser Lindenhof geht es um die Frage, was „die nähere Umgebungsbebauung“ ist. Im Benninger Steigle gibt es keine größeren Gebäude, allerdings ein vergleichbares Mehrfamilienhaus mit 12,70 Metern Höhe weiter unten bei der Feuerwehr. Der Gemeinderat hatte mit Blick auf die unmittelbare Umgebungsbebauung den 22 Meter breiten Gesamtkomplex im Juni abgelehnt. Das Landratsamt fasst – wie in Erdmannhausen auch – die Umgebungsbebauung weiter und bezieht Gebäude in größerem Abstand in die Betrachtung ein.

Jetzt ruht das Verfahren bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Das Ludwigsburger Landratsamt wird weiter nichts unternehmen, da der Bauantrag schon positiv beschieden wurde. Über die Rechtmäßigkeit der Veränderungssperre wird vor Gericht entschieden – was wohl mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen wird. Die Frage einer möglichen Schadensersatzpflicht der Gemeinde an den Eigentümer wird erst nach Ende des Verfahrens geklärt, so Reuschenbach auf Nachfrage. Geprüft wird auch, ob an der Beschlussfassung ein befangener Gemeinderat mitgewirkt habe. „Das Nachbargrundstück ist im Besitz der Familie Entenmann“, wird Reuschenbach hier konkreter. Bürgermeister Klaus Warthon stellt zum Vorwurf der Befangenheit fest: „Als Bürgermeister muss ich dies bei jedem Tagesordnungspunkt klären.“ Weil dieser Vorwurf Gegenstand des Gerichtsverfahrens sein wird, will sich Warthon hierzu – wie auch zu den anderen Punkten – nicht äußern.