Benningen - Das Polizeirevier Marbach sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch gegen 15.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Benningen ereignet hat. Ein unbekannter Mann stand zunächst mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lokals. Als er von dort in die Bahnhofstraße einfahren wollte, übersah er mutmaßlich einen vorbeifahrenden 23-jährigen Opel-Lenker.