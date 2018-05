Doch nicht nur akkurates Zeiterfassen zeichnet den Schreiber aus: Haugs Lesungen sind auch Hörgenuss. Mit: „Wir sind gespannt, was Sie uns bringen werden“, äußerte auch Museumsmitarbeiterin Sonja Hähnlen ihre Vorfreude. Wohlwissend, dass Haug spannend, empathisch und mit großem Erzählertalent in seine Figuren eindringt, die er an realen historischen Vorbildern orientiert. Zahlen und Fakten stimmen, nur die Dialoge und emotionalen Zuordnungen sind bei Haug fiktiv. Das alles ist so mitreißend und unterhaltsam, dass Haug die Besucher auch in Benningen tief in seinen Bann zog.