Benningen Schultes liest zur Nacht

Eines der Lieblingsvorlesebücher von Klaus Warthon ist Sandmännchens Geschichtenbuch, aus dem schon Vater Warthon seinen Kindern immer vorgelesen hat. Da dies inzwischen zerfleddert sei, wurde ein neues angeschafft, um daraus für die Kinder, deren Eltern und den Senioren vorlesen zu können. In diesem Jahr war das Seniorenheim schon zum dritten Mal Gastgeber für die Gutenachtgeschichten des Bürgermeisters, die in Benningen immer in den Herbstferien und im Zusammenhang mit der Kinderjugendwoche stattfinden. Schon seit 2009 gibt es das beliebte Ritual. Heuer jedoch findet die Vorlesereihe nur drei Mal statt – wegen der außergewöhnlichen Folge zweier Feiertage. So war der Montag die Auftaktveranstaltung vor dem großen Reformationstag. Und Warthon hatte richtig viel Lesefreude mitgebracht. Mit den Geschichten des kleinen Schornsteinfegers erzählte das Benninger Gemeindeoberhaupt gleich drei lehrreiche wie nette Begebenheiten, die den oft auch als Glücksbringer geschätzten Kaminfeger mit einem schönen Vogel, der sein Nest auf dem Kamin einer Mutter partout nicht verlassen will, einer erstaunlichen Großmutter sowie mit einem Kätzchen in Kontakt gebracht haben.