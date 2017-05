Benningen Schmuckstücke von der Steinzeit bis in die Moderne

Besonders stolz ist man in Benningen auf eine Axt aus Amphibolit, mit der vermutliche Bäume in mühsamer Handarbeit gefällt wurden. „Aber auch schon das Herstellen des Werkzeuges war enorm zeitaufwendig“, so Berner. Ein Hammer hingegen war eher Prunkstück für einen Häuptling.

Museumsleiterin Christina Vollmer freut sich, zum Internationalen Museumstag wieder ein rundes Programm für alle Interessensgruppen zusammenstellen zu können. Die Kabinettausstellung „Die Jungsteinzeit in Benningen“ wird am Sonntag, 21. Mai, um 11 Uhr eröffnet. „Das heutige Benningen wird aber durch viel mehr geprägt, als durch diese frühe Besiedlung“, erklärt Vollmer. Römer und Alamannen nahmen das Land ein und wurden wieder verdrängt, die Sueben wurden ansässig, doch auch verschiedensten Wanderungsbewegungen, Industrialisierung und Kriegswirren sowie deren Folgen prägten die Gemeinde und ihre Bewohner. „Und genau unter diesem Zeichen steht der diesjährige Museumstag.“

Über die Jahrtausende schlägt man den Bogen zur aktuellen Ausstellung „Heimat neu denken“, durch die Vollmer um 15 Uhr eine Führung anbietet. Der Arbeitskreis Asyl bewirtet passend dazu mit Falafel, Couscous und weiteren internationalen Köstlichkeiten. Die Kirbebuben bieten Kaffee und Kuchen an. Ab 13 Uhr gibt es ein Kinderprogramm mit der mobilen Töpferei von Susanne Maurer aus Marbach. „Das kam letztes Jahr sehr gut an“, freut sich Vollmer auf das Wiedersehen. Mit Museumspädagogin Nadia Eisenschmid können die Kinder Tassen und Teller wahlweise mit steinzeitlicher Bandkeramik oder modernen afrikanischen Mustern verzieren. Zum Abschluss gibt es einen Luftballonstart mit einem kleinen Gewinnspiel.