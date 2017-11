Benningen/Ringen RSV will Revanche für klare Hinrundenniederlage

In der Hinrunde unterlagen die Benninger in Ebersbach deutlich mit 10:20, damals lief allerdings so ziemlich alles gegen die RSV-Ringer. Mit Oliver Müller (66 Kilogramm/griechisch-römisch), Hans-Jörg Scherr (75 Kilogramm/griechisch-römisch) und Vadim Kozanov (86 Kilogramm/Freistil) könnten gleich drei Athleten am Samstag für die Gäste auf die Matte gehen, die auch schon im Benninger Trikot gekämpft haben. Stark einzuschätzen sind auch Bence Kovacs (57 Kilogramm/griechisch-römisch) und Marcin Nowakowski (98 Kilogramm/griechisch-römisch).

Während die Benninger als Tabellensiebter momentan 6:12 Punkte auf dem Konto haben, belegen die Gäste mit 7:9 Zählern aktuell den sechsten Tabellenplatz. Mit einem Sieg könnte die Barth-Staffel also an den Filstälern vorbeiziehen. „Ebersbach wird mit Sicherheit einige Fans mitbringen, wir hoffen natürlich auf die lautstarke Unterstützung unserer Zuschauer“, richtet Barth einen Appell an den RSV-Anhang.