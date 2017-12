Benningen/Ringen Positive Bilanz zum Saison-Abschluss

In der Oberliga Württemberg bekommen es die Benninger im nächsten Jahr mit der KG Baienfurt/Ravensburg, der KG Fachsenfeld/Dewangen, der SG Weilimdorf, dem SV Ebersbach, dem ASV Nendingen, dem TSV Ehningen sowie den beiden Aufsteigern TSV Musberg und SV Fellbach zu tun. Aufgrund der Rückzüge vor der abgelaufenen Saison belegte der TSV Ehningen als Achter keinen direkten Abstiegsplatz. Ein möglicher Relegationskampf gegen den Verbandsliga-Dritten KSV Neckarweihingen wurde von den KSV-Verantwortlichen abgesagt, die Ehninger bleiben somit im württembergischen Oberhaus.

In der Landesklasse Württemberg haben die Ringer der KG Benningen II/Marbach als Aufsteiger mehr als überzeugt. Mit dem dritten Platz in der Abschlusstabelle hat die KG-Riege die Erwartungen wohl mehr als erfüllt, fast hätte man im Endspurt noch den Vizemeister VfL Obereisesheim verdrängt. Mit einer Bilanz von 52:0 Punkten war Kastriot Sedolli der herausragende Athlet in der KG-Riege. In den Klassen bis 57 und 61 Kilogramm war der Freistil-Spezialist nicht zu bezwingen. Nikola Markovic (50:4 Punkte) und Henry Kluge (41:0 Punkte) zählten ebenfalls zu den Top-Ringern der Landesklasse.

Überzeugen konnte auch Fabio Sax, der zehn Siege und 27 Mannschaftspunkte erkämpfte. In der Saison 2018 treffen die KG-Ringer auf die SG Weilimdorf II, den SV Ebersbach II, den TSV Herbrechtingen II, die KG Korb II/Amstetten, die KG Kirchheim/Köngen sowie die drei Aufsteiger VfL Neckargartach II, TSV Musberg­ II und KG Schorndorf II/Königsbronn. Der ASV Möckmühl, in der abgelaufenen Saison Vierter hinter der KG, hat noch die Möglichkeit, sich über ein Aufstiegsturnier am 7. Januar für die Landesliga zu qualifizieren. Als nicht eingetragene Kampfgemeinschaft sind die Ringer aus Benningen und Marbach nicht aufstiegsberechtigt.