Benningen - Im letzten Heimkampf der Saison empfangen die Ringer des RSV Benningen in der Verbandsliga Württemberg am Samstag (20 Uhr) in der Gemeindehalle die TSVgg Münster. Gegen die bereits als Absteiger feststehenden Gäste will dieRSV-Riege zum Abschluss der Runde nochmals punkten. „Wir wollen uns mit einem Sieg von unseren Fans verabschieden und im Anschluss die Meisterschaft der KG Benningen II/Marbach feiern“, sagt der RSV-Vorsitzende Pascal Oschetzki im Vorfeld des Saisonfinals.