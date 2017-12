Benningen/Ringen Knappe Niederlage für Benninger Oberliga-Ringer

Im Limit bis 57 Kilogramm fielen zum Auftakt die Punkte kampflos an die Oberschwaben. Gegen den bärenstarken Griechen Timofei Xenidis konnte sich Maciej Balawender (130 kg/Freistil) nicht wie gewohnt durchsetzen und unterlag am Ende mit 0:5 Punkten. Philipp Reichert (61 kg/Freistil) hatte mit dem talentierten Rassul Gussainov eine harte Nuss zu knacken. Reichert kämpfte verbissen, musste sich aber nach sechs Minuten mit 3:8 geschlagen geben. Gegen den Baienfurter Spitzenringer Jan Zirn, Dritter der Junioren-WM 2017, wehrte sich Vasilije Govedarica (98 kg/griechisch-römisch) nach Kräften, konnte aber eine Schulterniederlage in der vierten Minute nicht verhindern. Gegen den agilen Devran Sahin zeigte Arkadiusz Gucik (66 kg/griechisch-römisch) eine starke Leistung und siegte am Ende unter dem Jubel des RSV-Anhangs mit 12:2 – zur Pause lagen die Benninger mit 3:12 zurück.