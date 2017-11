Benningen/Ringen KG-Ringer beim Tabellenführer knapp geschlagen

Eine taktisch starke Leistung zeigte Fabio Sax (86 kg/griechisch-römisch) gegen Maximilian Besser. Sax ließ seinen Kontrahenten nicht zur Entfaltung kommen und hatte am Ende verdient mit 3:1 die Nase vorn. Gegen den agilen André Wuchenauer stellte Henry Kluge (71 kg/Freistil) wieder einmal seine Klasse unter Beweis und feierte in der zweiten Minute einen umjubelten Schultersieg – die KG-Riege lag nun mit 12:8 in Führung. Gegen den bärenstarken Kevin Schweter konnte sich Ömer Furkan Sengül (80 kg/Freistil) nicht durchsetzen und unterlag in der zweiten Minute mit 0:16 – vor dem abschließenden Kampf stand es nun 12:12. Simon Zimmermann (75 kg/griechisch-römisch) konnte dem hohen Favoriten Martin Weickert nicht Paroli bieten und unterlag in der zweiten Minute entscheidend. Am kommenden Sonntag gehen die KG-Ringer nun beim Tabellenzweiten VfL Obereisesheim auf die Matte.