Benningen/Ringen Ein Sieg wäre für den RSV drin gewesen

Die Punkte im Limit bis 57 Kilogramm fielen kampflos an die Gastgeber. Gegen den mehrfachen deutschen Meister Marc Buschle konnte sich Maciej Balawender (130 kg/Freistil) nicht wie erhofft in Szene setzen und siegte am Ende nur knapp mit 3:1. Eine bärenstarke Leistung zeigte Philipp Reichert (61 kg/griechisch-römisch), der seinen Kontrahenten Kevin Mägerle sicher im Griff hatte und in der fünften Minute vorzeitig mit 16:0 triumphierte. Gegen den mehrfachen WM- und EM-Teilnehmer Peter Öhler war Vasilije Govedarica (98 kg/griechisch-römisch) chancenlos und unterlag in der dritten Minute vorzeitig mit 0:17. Nichts anbrennen ließ Arkadiusz Gucik (66 kg/griechisch-römisch), der gegen Fabian Weinreich bereits nach 90 Sekunden vorzeitig mit 16:0 siegte – nach fünf Kämpfen führte die RSV-Riege mit 9:8.

André Flick (86 kg/Freistil) kämpfte gegen Mihai Ozarenschi verbissen, unterlag aber am Ende mit 3:12. Eine knappe Niederlage hatten die Benninger Verantwortlichen von Michal Kampik (71 kg/Freistil) erhofft, doch gegen Tim Baur unterlag der RSV-Athlet in der vierten Minute mit 0:16. Krzysztof Banczyk (80 kg/griechisch-römisch) konnte gegen Maximilian Stumpe seinen Erfolg aus dem Vorkampf nicht wiederholen und unterlag am Ende knapp mit 2:3. Routinier Dragan Markovic (75 kg/griechisch-römisch) fackelte nicht lange und legte den Nendinger Yasin Oruzbeyi nach 90 Sekunden beim Stand von 10:0 auf die Schultern. Im letzten Duell versuchte Marcel Flick (75 kg/Freistil) gegen den starken Leon Gerstenberger alles, doch nach sechs Minuten zog er mit 4:7 knapp den Kürzeren. Mit 4:12 Punkten ist der RSV nun auf Platz sieben abgerutscht.