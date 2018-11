Benningen/Ringen Die Benninger Ringer siegen im Kirbe-Kampf

In einer hervorragenden Verfassung präsentierte sich Vasilije Govedarica (98 kg/griechisch-römisch) im Duell gegen den favorisierten Ivan Polisciuc. DerRSV-Athlet ließ seinen Kontrahenten nicht zur Entfaltung kommen und führte bereits nach einer Minute mit 6:0. Der Gast fand nun besser in den Kampf, doch Govedarica ließ nichts mehr anbrennen und siegte am Ende verdient mit 7:1. Im letzten Kampf vor der Pause bekam es Arkadiusz Gucik (66 kg/griechisch-römisch) mit dem ehemaligen deutschen Spitzenringer Baris Diksu zu tun. Nach einem anfänglichen Rückstand war Gucik nicht mehr zu stoppen und feierte in der fünften Minute einen 18:2 Überlegenheitssieg – zur Halbzeit führten die Benninger bereits mit 14:0.