Beningen - Einen deutlichen Erfolg haben die Ringer des RSV Benningen in der Verbandsliga Württemberg gefeiert. Beim KSV Neckarweihingen siegte die RSV-Riege um Trainer Jens Barth mit 24:6 und belegt mit 16:2 Punkten hinter dem SV Ebersbach weiterhin den zweiten Tabellenplatz. „Dass wir so deutlich gewinnen, war im Vorfeld nicht zu erwarten. Unsere Jungs haben heute auf jeden Fall durch die Bank überzeugt“, freute sich der RSV-Vorsitzende Pascal Oschetzki über den souveränen Derby-Erfolg.

Zum Auftakt fielen die Punkte im Limit bis 57 Kilogramm kampflos an die Gastgeber. Maciej Balawender (130 kg/Freistil) hatte mit seinem Landsmann Przemyslaw Maczak nur wenig Mühe und siegte am Ende souverän mit 6:0. Eine starke Leistung zeigte Philipp Reichert (61 kg/Freistil), der angeschlagen in den Kampf ging. Gegen Paul Schroth agierte der Benninger taktisch clever und siegte am Ende knapp aber verdient mit 4:2. Gegen den Neckarweihinger Punktegaranten Radu Hohberg verkaufte sich Vasilije Govedarica (98 kg/griechisch-römisch) teuer, unterlag aber nach sechs Minuten mit 2:6. Im letzten Kampf vor der Pause ließ Arkadiusz Gucik (66 kg/griechisch-römisch) gegen den routinierten Neculai Mihai nichts anbrennen und legte seinen Kontrahenten in der dritten Minute auf die Schultern – zur Pause führte Benningen mit 7:6.

Gegen den zehn Kilogramm schwereren Ex-Benninger Pascal Fischer kämpfte Mateusz Kampik (86 kg/Freistil) konzentriert und siegte am Ende unter dem Jubel der RSV-Fans deutlich mit 10:2. Henry Kluge (66 kg/Freistil) sorgte im Anschluss gegen Maximilian Schroth für eine dicke Überraschung. Der junge RSV-Athlet dominierte das Geschehen auf der Matte und siegte unerwartet deutlich mit 10:1. Seine bisher beste Saisonleistung zeigte Fabio Sax (86 kg/griechisch-römisch) im Duell gegen Valerian Mundle. Sax punktete mit sehenswerten Aktionen und siegte in der dritten Minute technisch überlegen mit 18:0 – beim Stand von 17:6 war der Benninger Gesamtsieg unter Dach und Fach. Gewohnt souverän agierte RSV-Routinier Dragan Markovic (75 kg/griechisch-römisch) gegen Benedikt Glock. Markovic punktete konsequent und siegte in der fünften Minute vorzeitig mit 15:0. Im letzten Duell konnte Marcel Flick (75 kg/Freistil) gegen den starken Zbigniew Nowak einmal mehr überzeugen. Nach sechs Minuten siegte das Benninger Eigengewächs souverän mit 8:0.