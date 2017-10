Benningen/Ringen Deutliche Niederlage für Benninger Ringer

Im Freistil-Limit bis 57 Kilogramm fielen die Punkte kampflos an die Gäste. Vasilije Govedarica (130 kg/griechisch-römisch) konnte zu Beginn gegen Jan Zirn, in diesem Jahr WM-Dritter der Junioren, voll dagegenhalten, doch kurz vor dem Pausengong wurde der RSV-Athlet überrascht und geschultert. Philipp Reichert (61 kg/griechisch-römisch) fand gegen Lukas Buck nicht zu seiner gewohnten Form und unterlag am Ende mit 0:8. Einen Spitzenkampf sahen die Zuschauer im Duell zwischen Maciej Balawender (98 kg/Freistil) und dem diesjährigen EM-Achten Timofei Xenidis. Balawender lag bis Sekunden vor Kampfende in Führung, ehe der Gast nach einer unübersichtlichen Aktion doch noch eine Wertung erkämpfte und am Ende knapp mit 4:3 die Nase vorn hatte. Nach fast drei Jahren im RSV-Trikot musste Balawender somit erstmals eine Niederlage hinnehmen. Gegen den agilen Devran Sahin konnte sich Patryk Goluchowski (66 kg/Freistil) nicht durchsetzen und unterlag nach vier Minuten entscheidend – zur Pause lagen die Hausherren bereits klar mit 0:16 im Hintertreffen.

Gegen den starken Roman Berko fand Krzysztof Banczyk (86 kg/griechisch-römisch) kein Mittel und musste in der sechsten Minute eine Schulterniederlage hinnehmen. Weiterhin ungeschlagen bleibt Punktegarant Arkadiusz Gucik (71 kg/griechisch-römisch). Gegen den körperlich starken Patrick Sorg, Deutscher Vizemeister 2015, bestimmte Gucik das Geschehen auf der Matte und siegte am Ende verdient mit 5:2. Eine überzeugende Leistung zeigte im Anschluss Eigengewächs André Flick (80 kg/Freistil), der seinen Kontrahenten Christoph Dornfeld nicht zur Entfaltung kommen ließ und nach sechs Minuten verdient mit 4:0 triumphierte. Gegen den Spitzenringer Heshmat Akbari wurde Marcel Flick (75 kg/Freistil) gleich zu Beginn kalt erwischt und geschultert. Im letzten Kampf ließ Routinier Dragan Markovic (75 kg/griechisch-römisch) gegen Alexander Schaich nichts anbrennen. Markovic, der leicht angeschlagen in den Kampf ging, siegte nach einem packenden Duell am Ende souverän mit 17:8. Zum Ende der Vorrunde tritt der RSV am Samstag beim Spitzenreiter ASV Schorndorf an.