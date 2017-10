Benningen/Ringen Benninger Ringer wollen zum Rückrundenauftakt punkten

Zum Auftakt der Rückrunde gehen die Oberliga-Ringer des RSV Benningen am Samstag beim ASV Nendingen auf die Matte. Bei der Mannschaft aus dem Donautal strebt die RSV-Riege um Trainer Jens Barth ab 19.30 Uhr in der Tuttlinger Mühlauhalle einen Sieg an. „Mit einem Sieg würden wir einen sehr großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Jungs sind auf jeden Fall motiviert“, sagt der RSV-Coach Jens Barth im Vorfeld des Kampfes.

Während die Benninger mit 4:10 Punkten nach der Vorrunde den sechsten Tabellenplatz belegen, haben die Nendinger als Tabellensiebter 3:11 Punkte auf dem Konto. In der Vorrunde trennten sich die beiden Teams in der Benninger Gemeindehalle mit einem 14:14-Unentschieden, wobei die Benninger damals nur hauchdünn einen schon fast sicher geglaubten Sieg verpassten. Mit Alexandru Botez (57 kg/griechisch-römisch), Leon Gerstenberger (71 kg/Freistil), Tim Baur (75 kg/Freistil), Mihai Ozarenschi (86 kg/Freistil) und Routinier Marc Buschle (130 kg/Freistil) stehen einige Topathleten in den Reihen der Nendinger, gegen die es die jeweiligen RSV-Ringer nicht leicht haben werden. Abzuwarten bleibt, wie sich der Stilartwechsel in der Rückrunde auf die Aufstellung auswirkt, Jens Barth wird auf jeden Fall die eine oder andere Änderung vornehmen.