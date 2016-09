Benningen -

Bereits an diesem Wochenende ist in den württembergischen Ringer-Ligen der Startschuss für die neue Saison gefallen. In der Verbandsliga Württemberg strebt der RSV Benningen mit einer guten Mischung aus jungen Talenten und Routiniers einen Spitzenplatz an. „Wir freuen uns, dass es nun endlich wieder losgeht. Die Vorbereitung ist gut verlaufen und wir starten mit einem schlagkräftigen Kader in die neue Saison“, fiebert der RSV-Vorsitzende Pascal Oschetzki dem Liga-Auftakt entgegen. Während die Konkurrenz bereits seit dem 3. September um die Punkte kämpft, geht die RSV-Riege um Trainer Jens Barth erstmals am 17. September beim Oberliga-Absteiger und Titelaspiranten SV Dürbheim auf die Matte.

„Die Verbandsliga ist in dieser Saison sehr stark besetzt, wobei ich den SV Ebersbach als das stärkste Team der Liga sehe“, lautet die Einschätzung von Oschetzki, der für seine Mannschaft einen Platz unter den ersten drei als Saisonziel nennt. Mit insgesamt sieben Neuzugängen haben die Benninger ihren Kader in der Breite erheblich verstärken können und sind nun für die Gegner wesentlich schwerer auszurechnen als im Vorjahr. Die Wechsel von Markus Götz, Daniel Fischer und Matthias Hafenrichter – alle kommen vom KSV Marbach nach Benningen – waren aufgrund der Regularien notwendig: „Wir haben mit dem KSV Marbach eine Kampfgemeinschaft, die nur für die Bezirksklasse Gültigkeit hat. Damit die Jungs auch in der Verbandsliga-Mannschaft eingesetzt werden können, waren die Wechsel notwendig“, erklärt Oschetzki diesen Vorgang.

Im RSV-Trikot gehen zukünftig auch die beiden Deutsch-Polen Patryk Goluchowski (61 Kilogramm/Freistil) und Mateusz Kampik (75 Kilogramm/Freistil) auf die Matte. Während Goluchowski im Vorjahr für den Oberliga-Meister VfL Neckargartach kämpfte, zeigte Kampik in der 2.Bundesliga West beim RC Merken zum Teil sehr gute Leistungen. „Wir wollen beide Athleten längerfristig an uns binden, zumal sie nicht das Ausländer-Kontingent belasten“, setzt Oschetzki große Hoffnungen auf die beiden jungen Neuzugänge. Punktuell sollen die beiden Serben Nikola Markovic (61 Kilogramm/beide Stilarten) und Dragutin Dukic (86 Kilogramm/griechisch-römisch) zum Einsatz kommen. Während Markovic erstmals in Deutschland auf die Matte geht, kämpfte Dukic schon vor zwei Jahren für den damaligen Verbandsligisten VfL Obereisesheim und zählte dort zu den absoluten Top-Athleten. „Beide Athleten konnten wir aufgrund der guten Kontakte unseres Ringers Dragan Markovic verpflichten. Auf den Ausländer-Plätzen sind wir dadurch hervorragend besetzt, da unsere Punktegaranten Arkadiusz Gucik und Maciej ‚Rambo’ Balawender trotz einiger Angebote geblieben sind“, setzt Oschetzki darauf, bei den Aufstellungen zukünftig besser taktieren zu können. Erfreulich ist auch in dieser Saison, dass mit Philipp Reichert, Henry Kluge, Marcel Flick, André Flick und Fabio Sax gleich fünf Benninger Eigengewächse zum festen Kern der Verbandsliga-Mannschaft zählen. „Wir haben eine optimale Mischung im Team. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer die Mannschaft bei den Heimkämpfen zahlreich und lautstark unterstützen“, setzt RSV-Coach Jens Barth auf eine tolle Atmosphäre.

In der Bezirksklasse Gruppe 2 starten die Ringer aus Benningen und Marbach wie schon in der vergangenen Saison als KG Benningen II/Marbach. Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr strebt die Kampfgemeinschaft auch in diesem Jahr einen Spitzenplatz an, wobei primär junge Athleten an die Verbandsliga-Mannschaft herangeführt werden sollen. Im ersten Kampf empfängt die KG-Riege am 10. September (20 Uhr, Gemeindehalle) den VfL Neckargartach II.