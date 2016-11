Benningen -

Zum Auftakt der Rückrunde haben die Ringer des RSV Benningen in der Verbandsliga Württemberg einen weiteren Erfolg gefeiert. Gegen den SV Dürbheim siegte die RSV-Riege um Trainer Jens Barth am Kirbe-Samstag nach einem wahren Matten-Krimi am Ende verdient mit 18:15. „Das war heute ein toller Kampf, die Zuschauer sind auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen“, sagte der RSV-Vorsitzende Pascal Oschetzki und freute sich über den knappen Erfolg über die Gäste aus dem Donautal.

Im vorgezogenen Kampf zeigte Fabio Sax (86 kg/griechisch-römisch) nach einer längeren Verletzungspause gegen Michael Dreher eine starke Leistung, musste sich jedoch am Ende mit 4:8 Punkten geschlagen geben. Die Punkte im Limit bis 57 Kilogramm fielen kampflos an die Gäste. Nur wenig Mühe hatte Maciej Balawender(130 kg/Freistil), der gegen Manuel Mattes immer wieder mit schnellen Beinangriffen punktete und in der fünften Minute technisch überlegen mit 16:0 siegte. Großes Pech hatte im Anschluss Philipp Reichert (61 kg/Freistil), der gegen Tobias Kaip mit 8:2 führte, als er in der vierten Minute bei einem Angriff gekontert wurde und entscheidend unterlag. Nichts anbrennen ließ Vasilije Govedarica (98 kg/griechisch-römisch), der gegen Martin Brugger mit sehenswerten Aushebern die Punkte zum 16:0 Überlegenheitssieg sammelte – zur Pause lagen die Hausherren knapp mit 8:10 im Hintertreffen.

Arkadiusz Gucik (66 kg/griechisch-römisch), der am Samstag seinen 23.Geburtstag feierte, kassierte die Punkte kampflos. Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich André Flick (86 kg/Freistil) und der Dürbheimer Topathlet Valentin Zepf. Am Ende musste sich Flick beim Stand von 2:2 nur aufgrund der höheren Wertung des Gastes knapp geschlagen geben. RSV-Youngster Henry Kluge (66 kg/Freistil) mühte sich gegen den bärenstarken Moldawier Stefan Dobri nach Kräften, konnte aber einen Überlegenheitssieg des Dürbheimers nach zwei Minuten nicht verhindern – nach acht Kämpfen lagen die RSV-Ringer mit 12:15 im Rückstand. Eine herausragende Leistung zeigte erneut Routinier Dragan Markovic (75 kg/griechisch-römisch), der seinen Kontrahenten Pascal Mattes sicher im Griff hatte und nach sechs Minuten mit 9:0 triumphierte. Beim Stand von 15:15 ließ Marcel Flick (75 kg/Freistil) von Beginn an keine Zweifel aufkommen – gegen Sebastian Zepf war der junge Benninger ständig in der Offensive und siegte unter dem Jubel der Fans souverän mit 14:1.

Mit 14:2 Punkten belegt die RSV-Riege weiterhin den zweiten Tabellenplatz und geht am Samstag im Derby beim KSV Neckarweihingen auf die Matte.