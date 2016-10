Benningen - In der Verbandsliga Württemberg empfangen die Ringer des RSV Benningen am Samstag (20 Uhr, Sporthalle in der Au) den Spitzenreiter SV Ebersbach. Im Topduell wollen die RSV-Ringer mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. „Ebersbach ist in dieser Saison bärenstark. Das wird für uns die bislang schwerste Aufgabe. Wenn wir in Bestbesetzung antreten können, stehen unsere Chancen aber mit Sicherheit nicht schlecht“, fiebert derRSV-Vorsitzende Pascal Oschetzki dem Topduell entgegen. Während die Gäste aus dem Filstal mit 12:0 Punkten souverän an der Tabellenspitze stehen, haben die Benninger aktuell als Tabellenzweiter 10:0 Zähler auf dem Konto.

In der Vorwoche siegte Ebersbach beim Tabellendritten SC Korb mit 19:12, gegen die Remstäler hatte die RSV-Riege um Trainer Jens Barth eine Woche zuvor mit 17:14 die Oberhand behalten. Auf Seiten der Gäste stehen mit Oliver Müller (66 kg/griechisch-römisch), Hans-Jörg Scherr (75 kg/griechisch-römisch) und Vadim Kozanov (86 kg/Freistil) drei Athleten, die auch schon im Benninger Trikot gekämpft haben. Mit einer Bilanz von 20:0 Punkten zählt in dieser Saison vor allem Oliver Müller bislang zu den absoluten Top-Ringern der Liga. Der ebenfalls noch ungeschlagene Arkadiusz Gucik auf Seiten der Gastgeber muss sich also auf einen „heißen Tanz“ gefasst machen. Für die Schulterniederlage aus dem Vorjahr möchte sich Hans-Jörg Scherr beim RSV-Routinier Dragan Markovic revanchieren. Der Benninger Punktegarant hatte im November des vergangen Jahres einen großen Anteil am damals überraschenden 16:16-Unentschieden gegen die Filstäler. Mit Jan Seidl (61 kg/griechisch-römisch), Bogdan Krzyzanski (98 kg/Freistil) und Marcin Nowakowski (130 kg/griechisch-römisch) haben die Gäste weitere herausragende Athleten in ihren Reihen, die in der Verbandsliga nur schwer zu bezwingen sind.

Ebenfalls einen Spitzenkampf bestreitet die KG Benningen II/Marbach in der Bezirksklasse Gruppe 2 gegen den Tabellenzweiten RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II. Während die Gäste als Zweiter 8:4 Punkte auf dem Konto haben, steht die KG-Riege noch ungeschlagen mit 10:0 Zählern an der Tabellenspitze – für Spannung dürfte also ab 18.30 Uhr gesorgt sein.