Benningen/Ringen Benninger Oberliga-Ringer feiern Kantersieg

Zum Auftakt fielen die Punkte in der Klasse bis 57 Kilogramm kampflos an die Gäste. Mehr Mühe als erwartet hatte Maciej Balawender (130 kg/Freistil) mit dem starken Holger Fingerle. Der Gast ging zu Beginn in Führung, doch Balawender übernahm im weiteren Kampfverlauf die Kontrolle und siegte am Ende knapp aber verdient mit 5:4. Eine starke Leistung zeigte Philipp Reichert (61 kg/Freistil) gegen den routinierten Ralf Pfisterer. Nach vier Minuten lag Reichert noch mit 2:4 in Rückstand, doch dann drehte der Benninger mächtig auf und siegte am Ende unter dem Jubel der RSV-Fans mit 8:4. Gegen den sperrigen Max Knobel zeigte Vasilije Govedarica (98 kg/griechisch-römisch) eine taktisch starke Leistung und sicherte mit einem 8:0 Erfolg drei wichtige Mannschaftspunkte für die RSV-Riege. Gegen den starken Italiener Enio Kertusha stellte Arkadiusz Gucik (66 kg/griechisch-römisch) einmal mehr seine Klasse unter Beweis. Der noch unbesiegte RSV-Athlet punktete mit sehenswerten Aktionen und feierte in der sechsten Minute einen18:1-Überlegenheitssieg – zur Pause führten die Hausherren mit 10:4.