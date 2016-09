Benningen - Mit einem Auswärtskampf beim Oberliga-Absteiger SV Dürbheim starten die Verbandsliga-Ringer des RSV Benningen morgen Abend um19.30 Uhr in die neue Saison. Die Mannschaft um Trainer Jens Barth strebt zum Auftakt einen Sieg an.

„Das wird kein Spaziergang. Dürbheim steht nach der Auftaktniederlage gegen Ebersbach bereits unter Druck und wird sicher alles versuchen, um die Punkte zu behalten“, lautet die Einschätzung desRSV-Vorsitzenden Pascal Oschetzki. Während die RSV-Riege bis jetzt noch keinen Kampf bestritten hat, mussten die Dürbheimer gleich zum Saisonauftakt eine deutliche 8:22-Heimniederlage gegen den Titelaspiranten SV Ebersbach hinnehmen. „Von diesem Ergebnis dürfen wir uns nicht täuschen lassen, Ebersbach ist ein absolutes Spitzenteam“, warnt RSV-Coach Jens Barth davor, den heutigen Gegner zu unterschätzen.

Mit Andrei Buliga (57 Kilogramm/Freistil) und Stefan Dobri (66 Kilogramm/Freistil) stehen zwei Spitzenringer im Team der Gastgeber, die nur schwer zu bezwingen sind. Auch Pascal Mattes (75 Kilogramm/griechisch-römisch) und Valentin Zepf (98 Kilogramm/Freistil) gehören zu den Topathleten der Verbandsliga. Bei der Aufstellung lassen sich die RSV-Verantwortlichen nicht in die Karten schauen, durch die zahlreichen Neuzugänge sind die Benninger in dieser Saison auf jeden Fall nicht mehr so leicht auszurechnen, wie das vielleicht noch im Vorjahr der Fall war.

Ebenfalls im Einsatz ist morgen Abend die KG Benningen II/Marbach, die in der Bezirksklasse Gruppe 2 beim VfL Gemmrigheim (19.30 Uhr) auf die Matte geht. Die Gemmrigheimer konnten ihren Auftaktkampf gegen die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II deutlich mit 44:12 gewinnen und sind mit Sicherheit ein echter Gradmesser für die anstehenden Kämpfe.