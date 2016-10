Benningen - Zum Abschluss der Vorrunde wollen die Ringer des RSV Benningen in der Verbandsliga Württemberg nochmals punkten. Bei der TSVgg Münster dürfte dies am Samstag (19.30 Uhr) durchaus möglich sein. Während die Benninger mit 10:2 Punkten den zweiten Tabellenplatz belegen, haben die Ringer aus der Landeshauptstadt als Sechster nur 2:10 Punkte auf dem Konto. „Münster hat in diesem Jahr mit Verletzungspech zu kämpfen. Ein Spaziergang wird dieser Kampf aber nicht“, warnt RSV-Coach Jens Barth davor, den Gegner zu unterschätzen. Immerhin stehen mit Florin Cutitaru (57 kg/Freistil), Dumitru Spiridon (66 kg/Freistil) und Florin Palaghia (75 kg/Freistil) drei starke rumänische Athleten im Kader, von denen zwei eingesetzt werden können. Auch Trainer Dogan Alkan (130 kg/griechisch-römisch) dürfte für den RSV-Athleten Vasilije Govedarica ein echter Prüfstein werden. „Natürlich wollen wir in Münster gewinnen und Spitzenreiter Ebersbach auf den Fersen bleiben“, ist der RSV-Vorsitzende Pascal Oschetzki aber optimistisch.

Den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters hat die KG Benningen II/Marbach in der Bezirksklasse Gruppe 2 bereits in der Tasche. Beim TSV Meimsheim II möchte die KG am Samstag (18 Uhr) die Siegesserie ausbauen. „Wenn wir in Meimsheim gewinnen, haben wir nach Ende der Vorrunde bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Zweiten. Das ist schon ein ordentliches Polster“, zieht Oschetzki eine Zwischenbilanz.