Benningen Rechtzeitig ein Dach über dem Kopf

Benningen - D as Richtfest für die neue Kindertagesstätte Steinlanden ist am Montagnachmittag begangen worden. Vom Spatenstich im März bis zur Fertigstellung des Rohbaus sind nur zwei Monate vergangen, das eigentliche Gebäude in Holzbauweise ist in nur einer Woche hochgezogen worden, wie Bürgermeister Klaus Warthon vor der Schar an Handwerkern, Gemeindemitarbeitern und Eltern mit ihren Kindern anerkennend feststellte.