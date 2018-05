Benningen Party-Band Campus rockt die Kelter

Die sechs Jungs und das Mädel auf der Bühne geben alles, um die Stimmung noch weiter anzuheizen. „Rock your body“, ist das Motto der „geilsten Party weit und breit“. Die Kelter tobt. „Ev‘rybody – yeah“, singt Frontfrau Lara. „Wake me up, when it’s all over“, ist da eigentlich nicht ganz richtig, weil ohnehin keiner ins Bett will. Bis in den frühen Morgen wird ausgelassen gefeiert. „Seid ihr bereit?“, ruft Lara, aber das ist ohnehin jeder. Alle hüpfen begeistert mit – die Kelter bebt.

Auch vor und um die Kelter ist viel los. In Grüppchen schwätzen die Besucher. Wenn das Lieblingslied erklingt, stürmen die Fans rein zur nächsten Tanzrunde. Dave zeigt, dass er neben seiner markigen Stimme auch schnell reden und singen kann. „Es soll rote Rosen regnen jeden Tag“, gibt sich der tätowierte Bartträger romantisch. In die deutsche Rockgeschichte tauchen Campus mit dem Song „Narcotic“ ein, den jeder kennt und mitsingen kann: „And I call your name“. Wohl kaum einer weiß aber noch, dass der Song von der Band „Liquido“ stammt, die vier Freunde aus Sinsheim, wie Campus, als Schülerband gründeten.

Alle haben ihren Spaß. Tim überlässt seine Gitarre sogar mal einem Kumpel aus dem Publikum. Malik hat seinen großen Auftritt und spielt die Lead-Guitar vor 500 Leuten. Campus ist keine Boy-Band und keine Girl-Group, wie Sänger Oliver betont, aber wohl die beste Partyband an Neckar und Bottwar, findet das begeisterte Publikum an diesem Abend.