Benningen Open Stage gleich beim ersten Mal gut besucht

Das überwiegend jüngere Publikum hatte sich gemütlich auf die Sofas verteilt. Alles lief ganz spontan ab. „Hol du doch deinen Text, ich spiel solange ein Lied“, meinte Georgii zu ihrem Kollegen. Clayton lauschte dann auch sehr andächtig einer innigen Version von „Wonderful World“, um dann vom Banjo zur Ukulele zu wechseln. „Jamaica is a place to go“, singt und spielt der Freiberger Bluesmusiker mit karibischem Flair.

Clayton erklärte die Instrumente: So wissen die Zuhörer jetzt, dass die Konzertukulele eine längere Mensur hat und man mit einer diatonischen Mundharmonika, auch Blues Harp genannt, alle Töne spielen kann – „auch die, gar nicht drauf sind“. Posaune wäre auch toll – „das ist ein richtig bluesiges Instrument. Hat jemand zufälligerweise eine dabei?“ Die Zuhörer schauen neben sich, aber es taucht nicht plötzlich ein Instrument auf. So wird vorne munter weiter gejazzt: „Sunny side of the street“ oder „Tom Dooley” vorzugsweise in F-Dur.

B-Flat geht auch, aber dafür muss Clayton schnell die Mundharmonika wechseln. Das Wechselspiel geht munter weiter – irgendwann verzichtet man sogar auf die lästigen Kabel und spielt unplugged. „Nor pfeift wenigschdens nix“, meint Clayton im urschwäbischen Slang. Organisatorin Maya Esch ist mit der Premiere der „Open Stage“ jedenfalls zufrieden: Es war mal wieder was los in der Krone, und das ist ja das Hauptanliegen der Kulturcafé-Macher.