Benningen Nur Übung: Schreckens-Szenario am Neckar

Bennignen - Noch ist es an diesem sonnigen Sonntagnachmittag recht ruhig am Neckarufer, doch das soll sich gleich ändern. Mit tosendem Tatütata donnern zwei Rot-Kreuz-Autos den Feldweg am Neckar entlang und halten direkt am Gelände des Motorbootclubs (MBC) Benningen. Das Jugendrotkreuz veranstaltet seine jährliche 24-Stunden-Übung und jetzt findet der große Abschlusseinsatz statt.