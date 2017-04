Benningen Neue Wege gehen mit dem Heldenstammtisch

In der Ideenwerkstatt geht es darum, neue Wege im Konsumgefüge zu finden. „Jeder ist ein Held, wenn er das, was in seinem Alltag und Umfeld möglich ist, erkennt und Schritt für Schritt versucht umzusetzen beziehungsweise zum Umsetzen anregt“, heißt es in dem Einladungsschreiben. Der Stuttgarter Verein „Cradle to Cradle“ stellt sich vor. Direkt übersetzt „von der Wiege zur Wiege“ bedeutet das Prinzip, in Kreisläufen zu denken. Statt „Ökobilanzen“ aufzustellen, geht es den Ideengebern darum, „ökoeffizienter“ zu werden. Das bedeutet eben nicht, mit immer sparsameren Autos mehr Kilometer zu fahren, sondern neue Wege in der Mobilität zu finden oder sich von der Wegwerfmentalität zu verabschieden. Repair-Cafés sind daher eine Möglichkeit, Altes wieder zu nutzen, statt es in den Müll zu stecken. „Es ist schön zu sehen, dass das alte Zeug nicht wertlos ist“, sagt Maya Esch, für die nicht nur der materielle, sondern vor allem der menschliche Aspekt des Miteinander-Tuns im Vordergrund steht. „Am Ende passt dann das Unterschiedliche gut zusammen, wie es bei uns Menschen ja auch der Fall ist“, erklärt sie.

Mit dem „Heldenstammtisch“ soll der Austausch unter Gleichgesinnten gefördert, kreative Ideen gefunden und weiter getragen werden. Privatpersonen, Unternehmen, Institutionen, Vereine, Kommunen und Politiker sind angesprochen. „Schön, dass der Handels- und Gewerbeverein mit seinem Stammtisch mit dabei ist“, freut sich Esch auf den Austausch.