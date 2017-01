Benningen Neue Flüchtlingsunterkunft beim Bauhof

Um das Ziel der Neuordnung weiter verfolgen zu können, müsse vorher natürlich erst Ersatz geschaffen werden. „Es handelt sich um ein reines Bauvorhaben der Gemeinde Benningen“, so die Sprecherin des Landratsamtes Annegret Kornmann. „Der Landkreis beteiligt sich nicht daran.“ Generell sei es immer so, dass Flüchtlinge zuerst in die vorläufige Unterbringung kommen. Zuständig ist hier der Kreis. Nach Abschluss des Asylverfahrens wechselt die Zuständigkeit dann zu den Kommunen, die für die so genannte Anschlussunterbringung sorgen müssen.

Zur Aufteilung erklärt die Kreis-Sprecherin: „Als sehr viele Flüchtlinge kamen, wurde mit den Landkreiskommunen vereinbart, dass die Plätze für die vorläufige Unterbringung nach dem Einwohnerschlüssel auf die Gemeinden verteilt werden.“ Stelle eine Gemeinde dem Landkreis im laufenden Jahr mehr Plätze zur Verfügung als nach der Quote errechnet, werden die überschüssigen Plätze im Folgejahr auf die Anschlussunterbringung angerechnet.

„So muss die Gemeinde im Folgejahr weniger Personen in der Anschlussunterbringung aufnehmen und wird dadurch entlastet.“ Konkret sind in Benningen derzeit 50 Personen in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises untergebracht. Der Gemeinde wurden in den vergangenen Jahren auch Personen in die Anschlussunterbringung zugeteilt. „Wie viele davon noch dort leben, wissen wir nicht, weil wir sie dann nach und nach aus den Augen verlieren.“ Es müssen aber jedes Jahr Personen in die Anschlussunterbringung aufgenommen werden, so auch 2017 – in Benningen nach heutigem Stand 29 Personen. Da die Gemeinde Benningen mit 20 Plätzen über der errechneten Quote in der vorläufigen Unterbringung liegt, wurden diese von der Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge in die Anschlussunterbringung für 2017 abgezogen. Dies bedeute, dass die Quote in der Anschlussunterbringung für 2017 eigentlich höher wäre.