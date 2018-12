Benningen Musik und Schauspiel

Benningen - In der Kelter herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung bei der Jahresfeier des Akkordeonverein Benningen. In den schmucken Räumlichkeiten wurden die knapp 160 Gäste mit weihnachtlicher Atmosphäre empfangen. Bunte Lichterketten und Tannenzweigdekoration sorgten für festlichen Glanz.