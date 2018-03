Benningen Mit dem Bau der Kindertagesstätte begonnen

Der provisorische Betrieb der Kindertagesstätte startete im September 2017 im Vereinsraum des alten Schulhauses im Ortskern. Das Team unter der Leitung von Cleo Pohl kümmert sich seither um die zwei- und dreijährigen Kinder.

Parallel dazu reiften die Baupläne für das neue Gebäude, das die Firma Nusser aus Winnenden in einer modularen Bauweise errichten wird. Auf der Basis von zwei Gruppen entsteht ein eingeschossiges Bauwerk mit begrüntem Pultdach, welches sich gut in die Umgebungsbebauung einfügen wird. Neben den Gruppenräumen gibt es in der neuen Kindertagesstätte selbstverständlich eine Küche mit Speiseraum. Insgesamt werden in dem 1,1 Million Euro teuren Gebäude 44 Betreuungsplätze geschaffen.

Dem Baubeginn vorausgegangen waren Erdbewegungen, die sich vom bisherigen Bolzplatz bis hinunter zur Max-Eyth-Straße erstreckten. Auf den nun modellierten Flächen wird es zukünftig sogar zwei Bolzplätze geben. Das Streetball-Feld wurde ebenfalls versetzt und kann in den nächsten Wochen wieder von den Jugendlichen in Beschlag genommen werden.

Zum Spatenstich waren die zukünftigen Nutzer der Kindertagesstätte Steinlanden gekommen: die Kinder mit den Erzieherinnen. Bei strahlendem Sonnenschein begeisterten sie sich schnell für die beigestellten Spaten und den Anfeuerungen, die Erde aufzugraben. Neben Bürgermeister Klaus Warthon griff auch Klaus Wieland von der Firma Nusser beherzt zum Spaten.

Durch die Fertigbauweise ist bereits im Mai 2018 mit dem traditionellen Richtfest zu rechnen. Die Einweihung ist für den frühen Herbst 2018 vorgesehen. Dann existieren in Benningen sechs Kinderbetreuungs-einrichtungen, die durch den Hort an der Schule ergänzt werden.