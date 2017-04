Benningen/Marbach Eine Jahrhundertchance vor Augen

Dazu komme, dass von einem solchen Ereignis die ganze Stadt profitiere. Man räume im Vorfeld auch in den etwas gammeligeren Ecken auf. „Das sieht man in allen Kommunen, die so etwas gemacht haben“, erklärte der Mann aus Mühlacker. Außerdem seien innerhalb von fünf Jahren Dinge in der Stadt realisiert worden, für die man ohne den Druck, zu Potte kommen zu müssen, mehr als 20 Jahre benötigt hätte. „Der Beschleunigungseffekt ist wichtig“, betonte er. Im Dezember 2009 habe man die Zusage für die Ausrichtung erhalten, im April 2012 seien die Bagger schon angerückt, und im Mai 2015 wurde die Eröffnung gefeiert.

Am bemerkenswertesten war für Armin Dauner jedoch, welche Begeisterung in der Bevölkerung ausgelöst wurde. „Das hat eine Wahnsinnswirkung gehabt.“ Es sei ein starkes Wir-Gefühl entstanden. „Das ist unfassbar, das fixt die Leute an. In der Emotionalität habe ich das noch gar nie erlebt“, sagte der Mühlacker Amtsleiter. Bis heute würden die Grünanlagen beispielsweise von einem Freundeskreis gepflegt.

Interessant war für die Räte auch, was das Ganze gekostet hat. Entsprechende Zahlen hatte Dauner mit im Gepäck. Demnach seien ungefähr zehn Millionen Euro verbaut worden. Die Stadt musste davon aber nur knapp die Hälfte schultern, der Rest wurde über Zuschüsse wieder hereingeholt. Kosten von rund einer Millionen Euro kamen unterm Strich für Veranstaltungen, Werbung und Co. im Ausrichtungsjahr hinzu. Zudem wurden temporär rund vier Stellen geschaffen. Thomas Waldvogel von den Freien Wählern in Benningen wollte wissen, mit welchen Folgekosten man später rechnen müsse. Das sei schwer zu sagen, meinte Armin Dauner. Natürlich müssten die Anlagen gepflegt werden, aber darum kümmere sich ja teilweise der Freundeskreis. Zudem habe man das Gelände zuvor auch in Schuss halten müssen.

Jochen Biesinger von der Marbacher CDU erkundigte sich danach, wie viele der Besucher wohl mit den Öffentlichen anreisen. Vielleicht zehn bis 15 Prozent, erwiderte Dauner. Das hänge aber auch vom jeweiligen Standort ab. In Mühlacker hätten Bahnpendler den Stadtbus kostenfrei nutzen können. Klar sei aber, dass in der Nähe der Gartenschau einige Parkplätze benötigt werden, sagte er zu einer entsprechenden Frage von Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern in Marbach. Petra Kutzschmar von der Benninger SPD hakte nach, ob auch Hoteliers und Restaurants Nutznießer einer Gartenschau seien. „In der Hotelerie ist der Effekt nicht sehr groß“, räumte Dauner ein. Die meisten Gäste seien Tagestouristen. Die hätten aber wiederum manche Wirte regelrecht überrannt.