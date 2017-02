Benningen Kinder können trotzdem fröhlich feiern

„Es waren immer tolle Feiern, und bei uns durfte jeder mitmachen, wir sind immer für alle offen gewesen“, so Berner, die sich einfach als „Faschingsmensch“ bezeichnet – auch wenn der Rosenmontagsumzug jetzt erst mal nicht stattfinden wird. „Das ist schade, da war immer was los. Auch das Rathausteam hat toll mitgezogen, die haben sich immer was Neues ausgedacht.“

„Hi ha he – Benningen isch okee!“ schrie Katharina Berner in ihr rotes Megafon. Was hat sich der Dorfschultes Klaus Warthon nicht schon alles einfallen lassen, um den Narren den Zutritt zur geheiligten Verwaltungszentrale zu verwehren: Mal hatte er verschlafen, dann soll die Eingangstüre wegen eines Elektronikfehlers blockiert gewesen sein und einmal hatte man schlicht die Ausrede: „Sind alle feiern!“

Und letztes Jahr fuhr den Kindern der Schreck in alle Glieder: „Rathaus wegen Sturmwarnung geschlossen!“ stand auf dem Warnschild auf der Treppe. Sollte der Schultes die Narren im Regen stehen lassen? Nein, das tat er natürlich nicht, als „Kinderbürgermeister“ öffnete Klaus Warthon stets die Türen seines Rathauses und seine Mitarbeiter ließen reichlich Bonbons auf die kleinen Narren regnen.

Doch manche Lücke lässt auch Platz für Neues, dessen ist sich Katharina Berner bewusst. „Ich freue mich sehr, dass der Turnverein seinen Kinderfasching wieder anbietet.“ Man habe sich nie als Konkurrenz verstanden, zumal der TSV-Fasching ja immer in der Woche vor Rosenmontag stattfand. Nach einer Pause von einigen Jahren konnten die Kinder gestern Nachmittag in der Gemeindehalle wieder fröhlich feiern.