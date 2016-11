Benningen - In Teilen von Benningen, Ludwigsburg und Neckarweihingen ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 00:00 Uhr zu einer Unterbrechung der Stromversorgung gekommen. Wie die Syna GmbH in einer Presseinformation mitteilt, war ein Kabelfehler die Ursache für den Stromausfall. Durch Netzumschaltungen konnten die Mitarbeiter der Syna-Netzleitstelle in Frankfurt den Großteil der Betroffenen nach rund 60 Minuten wieder mit Strom versorgen. Um 1:25 Uhr waren alle Betroffenen wieder mit Strom versorgt. Die sofortige Reparatur wurde veranlasst. Die Syna bittet um Verständnis.