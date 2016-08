BenningenBenningen

Pünktlich zum 40-jährigen Bestehen des Tennisclubs Benningen ist die Renovierung des Clubhauses und die Erweiterung um eine aufgeständerte Terrasse fertig geworden. Über 70 Mitglieder weihten am vergangenen Samstag, 20. August, die „neue Anlage“ offiziell mit einer Jubiläumsfeier ein. Auf dem Programm standen Zauberei, Jeopardy, ein Festmenü, Ehrungen, Barbetrieb und Tanz in das nächste Vereinsjahrzehnt.

Die neue Terrasse mit Geländer auf der Hangseite des Clubheims war die Lösung für die jahrzehntelang diskutierte Frage der Absturzsicherheit, die Neubeplankung des Vereinsheims mit „Trespa“-Platten die Antwort auf eine alte, marode Nut- und Feder-Holzschale. Mit seiner neuen Hülle hat sich die Hütte „städtebaulich” an die in unmittelbarer Nähe stehende, sanierte Gemeindehalle angepasst, so dass ein Ensemble wie aus einem Guss entstand. Der finanzielle Kraftakt wurde mit Reserven, durch zusätzliche Einnahmen und Einsparungen des Vereins sowie dank Spende der Gemeinde Benningen in Höhe von 10 000 Euro gestemmt.

Der Vereinsvorstand hat laut Oliver Gerst, Erster Vorsitzender des Tennisclubs, „seit 2011 konsequent auf die Erneuerung, Vergrößerung und Neuorganisation der Anlage hingearbeitet”. Dazu zählen auch ein zweiter Zugang zum Vereinsheim, eine neue Gerätehütte und eine als Biergarten nutzbare Schotter-Terrasse. „Damit alles so aussehen konnte wie es heute aussieht, haben wir aber nicht nur viele Handwerker gebraucht, sondern auch viele eigene helfende Hände”, so Gerst in seiner Ansprache. Deshalb ging sein herzlicher Dank an alle Mitglieder, die zum Gelingen beigetragen haben. Derzeit gebe es neben dem 2016 neu gewählten Vorstand auch ein gut funktionierendes Netzwerk aus engagierten Leuten, ohne das eine positive Entwicklung des Vereins nicht möglich wäre. Oberste Ziele der Vorstandsarbeit bleiben für Gerst neben einer ansprechenden Club-Anlage auch ein attraktives Spiel- und Unterhaltungs-Angebot für neue und alte Mitglieder und dadurch eine wirkungsvolle Belebung des Vereins – getreu dem Motto: „Nur was besser wird, bleibt gut!“

TCB-Gründungsmitglied und zweiter stellvertretender Bürgermeister von Benningen, Edgar Brucker, berichtete in seinem Grußwort im Auftrag der Gemeinde von den Anfängen des Vereins 1976, der zunächst mit zwei Plätzen begonnen hatte. Die Mitglieder der ersten Jahre hätten neben Vereinsbeiträgen zusätzlich auch „Bausteine” bezahlen müssen. Näheres zur Vereins-Gründung steht in der eigens erstellten Jubiläums-Zeitschrift „matchpoint 2016”. Dort wird auch ausführlich übers sportliche Auf und Ab in den letzten 40 Jahren berichtet, über soziale Aktivitäten, über die aktuellen Mannschaften und die Jugendarbeit.

Brucker, der noch aktiv bei den Herren 40 spielt, war außerdem auch eines von acht weiteren Mitgliedern, die an diesem Abend für 40-jährige Vereinstreue geehrt wurden: Winfried Boeckler, Horst Hanke, Eleonore Holzwarth, Grit Klingebiel, Erich Kunz, Hans-Jürgen Lümmen, Rudolf Reindl und Horst Weber.

Seit einem Vierteljahrhundert gehören Edda und Rainer Dieterle, Elvira und Horst Heuschele, Herbert Holderbach, Berna Schmidt und Hans Spiegelberger dazu. Alle Jubilare erhielten zum Lohn für ihre Treue eine ansprechende Urkunde.

Die aufgehübschte Club-Anlage bildete mit einem zusätzlichen Zelt am Samstag trotz Regens einen sympathischen Rahmen für die Feier. Zauberer Sebastian Sener zauberte sich von Tisch zu Tisch und löste Staunen aus. Sportwart Marten Seifferth fühlte den Mitgliedern bei Jeopardy in Sachen Tenniskenntnisse auf den Zahn – mit überraschenden, aber auch ernüchternden Ergebnissen. Der Abend klang in gelöster Stimmung aus mit DJ Bela Burow, der mit der richtigen Musikmischung Alt und Jung zum Abtanzen einlud.