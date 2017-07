Benningen Jahrhundertwasserhaus ist ganz bunt

Die Hortkinder sind mit dem Fotoapparat losgezogen und haben die Stellen abgelichtet, die in ihrem Buch „Benningen in alten Bildern“ zu sehen sind. Auch die ernste Pose der Gewichtheber vor 100 Jahren oder die hübschen Bäckerstöchter haben die Schulkinder nachgestellt.

Die Kunstwerke der Kinder haben „eine eigene Handschrift“, wie die Leiterin der Beethoven-Kita Pia Schreiber in ihrer Einführung feststellt. „Die Kinder sind in die Welt der Farben, der Textilien, des wertfreien Materials und der Naturmaterialien eingetaucht.“ So sind aus Blüten, Blättern und Zweigen Naturmandalas entstanden. Schon die Ein- bis Zweijährigen waren mit Luftballons und Farben auf Leinwänden kreativ. Die Zwei- bis Dreijährigen haben mit bunten Eiswürfeln auf einem Leintuch „gemalt“.

Müll muss nicht weggeworfen werden, das „wertfreie Material“ kann zum Kunstwerk werden. Beim kreativen Werkeln ist ein „Müll-Fischer“ aus Plastikflaschen entstanden. Sogar ein „Müll-Mandala“ aus alten Papierrollen und Felgenspray zieht in der Ausstellung die Blicke aus sich.