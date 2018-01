Benningen/Hockey „Ich dachte ja eigentlich, dass ich zum Eishockey gehe“

Und seit diese Mannschaft auch bei den Aktiven spielen darf (das ist im Hockey erst ab der Jugend A zulässig), mischt sie nun die Damenligen auf. „Wir sind von der Verbandsliga jedes Jahr aufgestiegen“, sagt die Benningerin. Der Höhepunkt war im vergangenen Sommer der Sprung in die 2. Bundesliga. „Das war eigentlich eher zufällig und keinesfalls geplant. Ursprünglich hatten wir uns für 2019 vorgenommen, den Aufstieg in die zweite Liga anzugehen.“ Das Abenteuer hat nun also schon früher begonnen, im September und Oktober fand die Hinrunde statt, die Rückrunde startet Ende April. Mit drei Punkten aus sieben Spielen stehen die Bietigheimerinnen derzeit auf dem vorletzten Platz. „Man merkt schon, dass das ein ziemlicher Sprung ist“, räumt Sina Schönamsgruber ein.

In der momentan laufenden Hallensaison geht es am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim Münchner SC II weiter. Eine Vorentscheidung um den Aufstieg in die zweihöchste Klasse – in diesem Fall die 1. Regionalliga – könnte am 27. Januar in der Partie beim aktuellen Tabellenführer SB DJK Rosenheim fallen. „Ich würde schon gerne auch in der Halle zweitklassig spielen. Ich denke, dass wir langfristig sogar in der ersten Liga mithalten könnten“, sagt die Benningerin.

Dafür trainiert sie dreimal pro Woche mit der Mannschaft, „zweimal Stocktraining, einmal Athletik“. Und das alles praktisch nebenher, als reines Hobby. Denn Geld können in der Randsportart Hockey weltweit nur ganz wenige verdienen. Im Frühjahr 2017 hat Sina Schönamsgruber ihr Abitur gemacht, jetzt studiert sie Mechatronik an der Dualen Hochschule in Stuttgart. Doch scheint sie durch Studium und das Mannschaftstraining noch nicht ausgelastet zu sein. „Ich habe mich jetzt im Studio angemeldet, weil ich noch fitter werden will.“ Viel Aufwand also, damit der Höhenflug für sie und den Bietigheimer HTC weiterhin anhält.