Benningen HGV tritt den „Aktiven Unternehmern“ bei

Zusammen mit seinem Team Sonja Beck als zweite Vorsitzende, Annette Bay als Schriftführerin und Jürgen Scheller als Kassier sowie dem achtköpfigen Ausschuss stehe eine „tolle Mannschaft“ beisammen. Für die großen Events Straßenfest, der verkaufsoffene Sonntag bei der Kirbe und in diesem Jahr wieder der Weihnachtsmarkt haben sich eigenständige Organisationsteams gefunden. „Bei der Kirbe waren 25 Betriebe dabei, die haben sich alle schwer ins Zeug gelegt“, freute sich Brendel über die aktive Mitgestaltung des Lebens am Ort. Die Vorbereitung für den Weihnachtsmarkt laufe schon bald wieder an.