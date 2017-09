Benningen Heimat ist ein vielschichtiger Begriff

Der Begriff „Heimaten“ war ein bewusster Stolperstein an einem Abend, der vor allem eines deutlich machte: Heimat ist ein sich verändernder Begriff, der keine einheitliche Definition hat. Der Duden ist zwar bezüglich des nur im Singular existierenden Wortes recht klar: Heimat ist „Land, Landesteil oder Ort, in dem man (geboren und) aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt.“ Benningens Bürgermeister Klaus Warthon stellte aber in Frage, dass diese Definition wirklich noch ausreicht: „Vor vielen Jahrzehnten, erst recht Jahrhunderten, war es selbstverständlich, dass man an dem Ort, wo man geboren ist, auch lebte und arbeitete“, stellte er fest. „Heute scheint fast das Gegenteil der Fall zu sein.“

Der österreichische Ethnologieprofessor Reinhard Johler gab ihm in seinem einführenden Kurzvortrag prinzipiell Recht: „Bei einer Welt in Bewegung verändert sich der Heimatbegriff in Richtung ‚die Orte, an denen ich mich wohlfühle.‘“ Die Landtagspräsidentin Muhterem Aras, die als Zwölfjährige mit ihren Eltern aus der Türkei kam, bezeichnete Deutschland als ihre Heimat. Ihre Begründung dafür: die im Grundgesetz verankerten Werte. „Das ist das Fundament, das uns zusammenhält, und es kann Heimat bieten für die Menschen, die hier leben und die, die zu uns kommen.“