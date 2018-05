Benningen - Aus unbekannter Ursache geriet am Dienstag gegen 21.40 Uhr eine Hecke auf Höhe des Parkhauses in der Straße „Am Römergraben“ in Brand. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr Benningen, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an den Brandort ausrückte, gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden.