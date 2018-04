„Es waren trotz der Osterferien viele Zuschauer da“, freute sich Trainer Frank Gehrmann – und auch sein Team schien dieser Umstand zu beflügeln: „Die Spieler haben gut gekämpft und sich richtig in die Bälle reingeworfen“, lobt der HSG-Coach. Auch die Tatsache, dass die HSG Neckar zwischenzeitlich mit fünf Toren in Führung gelegen hatte, trübte die Zufriedenheit nach der Schlusssirene nicht. „Wir stehen schließlich im unteren Tabellenmittelfeld, und wir hätten auch noch verlieren können“, meinte Frank Gehrmann. So waren beim Stand von 25:25 noch 85 Sekunden zu spielen, die der HSG-Trainer auch für eine Auszeit nutzte. „Direkt danach hat der Schiedsrichter aber zu unserer Verwunderung Zeitspiel angezeigt und wir verloren den Ball direkt wieder“, schildert Frank Gehrmann. Kornwestheim konnte den Gegenangriff jedoch nicht nutzen, sodass es beim Remis blieb.