Benningen - Eine Anwohnerin der Schillerstraße ist in der Nacht zum Dienstag, gegen 2.30 Uhr, durch das Motorgeräusch ihres vor dem Haus abgestellten Porsche 911 Carrera aus dem Schlaf gerissen worden. Das mit einem Keyless-Entry-System ausgestattete Fahrzeug im Wert von etwa 130 000 Euro wurde vermutlich durch zwei bislang unbekannte Täter entwendet. Die Fahrzeugbesitzer alarmierten die Polizei, die umgehend Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Hubschrauber einleitete. Im Zuge der Fahndung entdeckte die Hubschrauberbesatzung den gestohlenen Porsche im „Mittleren Tal“. Die Diebe hatten den Wagen dort auf einem Feldweg in der Nähe des Neckars möglicherweise zur Abholung durch Komplizen abgestellt und waren geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen war einer von ihnen etwa 185 Zentimeter groß und maskiert. Er trug zur Tatzeit eine Daunenjacke, eine Jeans und schwarze Turnschuhe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Böblingen, Telefon 0 70 31 / 13 00, in Verbindung zu setzen.