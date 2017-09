Benningen Graffiti-Sprayer nach Flucht gesucht

Benningen - Am frühen Samstag kurz nach Mitternacht entdeckte eine vorbeifahrende Polizeistreife an der Sporthalle Benningen in der Beihinger Straße aus der Ferne vier junge Männer, die dort gerade ein Graffiti an eine Stützmauer sprühten. Obwohl die Beamten sofort die Verfolgung aufnahmen, gelang den vier Sprayern die Flucht zu Fuß entlang dem Neckar zunächst in Richtung Kelter/Ortsmitte worauf sie unerkannt entkamen. Die vier Täter werden auf ein Alter von etwa 16 bis 18 Jahren geschätzt. Einer trug ein weißes Sweat-Shirt. Die Täter hatten auf der Mauer mit roter und weißer Sprühfarbe die Ziffern „72C“ hinterlassen, wobei das „C“ eine unvollendete „6“ sein dürfte, so dass vermutlich der Schriftzug „726“ beabsichtigt war, der auch andernorts in Benningen schon mehrfach vorzufinden ist.