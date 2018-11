Benningen Gleich zweimal volles Haus

Voll war es auch am Samstagabend, als 500 Fans der Kultband Campus zugejubelt haben. „Das Konzert war innerhalb weniger Stunden ausverkauft“, berichtet Klein. Mit 500 Besuchern war die Kelter voll, ein Sicherheitsdienst, Polizei und Rotes Kreuz sorgten dafür, dass alles geregelt ablief. Bis um zwei Uhr spielte die Musik, die Musiker waren um drei Uhr immer noch da, wie Bürgermeister Klaus Warthon bemerkte, der als „Kirbe-Vater“ ebenfalls an der Bar beim Aufräumen war. Umso bemerkenswerter ist, dass nicht nur der Bürgermeister am nächsten Vormittag fit wie seine Turnschuhe die Sonderausstellung im Heimatmuseum eröffnete, sondern auch Tim Zalewski, Dave Förster und Oliver Schneider die Vernissage unter anderem mit einem Bourani-Song musikalisch begleiteten.

Heute startet um 19 Uhr der Trauermarsch der Kirbebuben von der Gemeindehalle durch die für den Verkehr gesperrte Ortsdurchfahrt. Die Kirbepredigt an der Kelter wird das Geschehen aufs Korn nehmen. Der traditionelle Spruch darf dabei nicht fehlen: „Denn egal was passiert, mir haltet scho zamme/ Weil mir Benninger send ond aus Benninga stamme/ So war’s, so isch’s und wird’s au emmr so bleiba/ Kirbe isch Tradition, ons kann koiner vertreiba“. Nach dem Feuerwerk und der Sargverbrennung spielt ab 21 Uhr „In Team“ in der Kelter bei freiem Eintritt.