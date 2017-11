Benningen Gezüchtigt wegen Nachtschwärmerei

„Eingesperrt, gefoltert und gehängt – über Strafe und Straftaten“ lautet der genaue Titel der neuen Sonderschau, und er lässt, wie die Museumsleiterin und Initiatorin Christina Vollmer in ihrer Eröffnungsrede feststellte, „schon die Grausamkeit vergangener Strafen durchblicken“. Strafen im Übrigen, die gang und gäbe gewesen seien und in manchen Ländern auch heute noch an der Tagesordnung. Ziel sei nicht die Besserung, sondern die Abschreckung gewesen.

Wie geringfügig die Vergehen oftmals gewesen sind, darauf wies Klaus Warthon in seiner humorvollen Begrüßung hin. Denn hätten Harald Juhnke, Rainer Calmund und Robert Harting im 19. Jahrhundert in Benningen gelebt, wären sie, so der Bürgermeister, unweigerlich in der Arrestzelle gelandet. Juhnke wegen Trunkenheit – achtzehn Stunden Arrest –, Calmund wegen Völlerei – ein Tag Arrest – und Harting wegen mutwilligen Zerreißens seiner Kleidung – acht Tage Arrest. Auch die Kirbebuben, die während der Vernissage munter auf der Straße lärmten, hätten wohl das Ende der Kirbe in der Arrestzelle erlebt.