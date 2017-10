Benningen/Fußball Ulli Stiegler und Marcel Storz übernehmen beim TSV

„Hinter uns liegt keine einfache Woche“, sagt Kisch. Umso glücklicher sei er, dass zwei Persönlichkeiten sich der Aufgabe annehmen, „die wieder Ruhe reinbringen und neue Impulse setzen können“. Ulli Stiegler, einst Oberligaspieler in Marbach, war zuletzt beim A-Ligisten GSV Erdmannhausen in den Funktionen als Trainer und Sportlicher Leiter aktiv, legte anschließend eine Pause ein. „Die Erfahrung, die er mitbringt, wird garantiert wichtig sein“, sagt Kisch. Ulli Stiegler selbst freut sich auf die neue, aber nicht einfache Aufgabe: „Ich möchte der Mannschaft helfen. Wir brauchen unbedingt Punkte, wofür es wichtig sein wird, dass die Spieler an Sicherheit gewinnen.“

Stiegler zur Seite steht mit Marcel Storz ein echtes TSV-Eigengewächs: fußballerisch groß geworden in Benningen, war er anschließend bei den Aktiven nicht wegzudenken. In den vergangenen Jahren war der 31-Jährige Kapitän der zweiten Mannschaft, machte nebenbei den Trainerschein, wurde Jugendleiter und übernahm die A- und B-Jugend. „Es war mir wichtig, dass Marcel mit dabei ist. Er kennt die Spieler und die Abläufe im Verein“, so Stiegler.