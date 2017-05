Benningen/Fußball TSV weiß einstündige Überzahl nicht zu nutzen

Benningen - Hamstert sich der TSV 1899 Benningen zum Klassenverbleib? Nach dem überraschenden Remis in der Vorwoche gegen den FC Marbach holte der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist jedenfalls auch gestern wieder einen Zähler. Bei der SKV Rutesheim II hieß es am Ende 0:0. Doch während gegen Marbach natürlich alle glücklich ob des Punktgewinns waren, war die Stimmungslage gestern gemischt. Zwar ist ein Zähler in Rutesheim auch aufgrund des personellen Engpasses bei den TSV-Fußballern sicherlich positiv zu bewerten, jedoch spielte Benningen ab der 34. Minute in Überzahl – was die Mannschaft von Coach Marc Reinhardt jedoch nicht zu nutzen wusste. Daniel Elfadli hatte Gelb-Rot gesehen – eine bittere Entscheidung für den Rutesheimer. Denn sein Zweikampf gegen Justin Hill hätte auch als Foul des Benningers gewertet werden können. Weil der SKVler daraufhin noch meckerte, sah er nach Gelb auch noch Rot.