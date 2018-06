Benningen/Fußball TSV verabschiedet sich mit einem Sieg

Mit 0:1 waren die Gäste in Flacht in Rückstand geraten. Patrick Flamm (14.), Dennis Kolder (17.) und Marco Djurdjevic (18.) drehten die Partie aber mit ihren Toren auf 3:1. „Da haben wir dann gemerkt, dass es geht und sind leichtfertig geworden“, so Stiegler. Die Folge: Flacht kam wieder auf 2:3 heran und blieb dann bis zum Ende in Schlagdistanz – obwohl Dennis Kolder (60.) das zwischenzeitliche 4:2 besorgte und David Heim in der 76. Minute das 5:3 machte. TSV 1899 Benningen:

Gröppner – Grau, Schnalke, Lauer (46. S. Widmaier), D. Heim (57. C. Widmaier) – Kolder (46. Moser), Ferrara, Hengstberger, Hill, Djurdjevic (63. M. Heim) – Flamm.