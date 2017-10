Benningen/Fußball TSV trennt sich von Trainer Marc Reinhardt

„Das fällt uns natürlich extrem schwer. Marc hat sehr viel für den Verein getan, viel auf sich genommen. Sein Training war wirklich hervorragend, seine Vorbereitung auf die Spiele sehr akribisch“, sagt TSV-Abteilungsleiter Jochen Kisch. Bei einer außerordentlichen Gremiumsversammlung am Montagabend sei dennoch der Entschluss gefasst worden, künftig auf einen anderen Trainer setzen zu wollen. Auch mit dem Mannschaftsrat hatte Kisch sich ausgetauscht. „Wir wollen nicht tatenlos zuschauen und probieren das jetzt aus. Vielleicht geht so ein Ruck durch das Team. Damit wir die Klasse halten, muss sich jedenfalls etwas ändern“, erklärt Jochen Kisch, wohlwissend, dass der TSV seit Sommer über einen „extrem jungen“ Kader verfügt, was in der jetzigen Situation sicherlich nicht nur Vorteile mit sich bringt.

Neben dem verlorenen Perouse-Spiel sei die bittere 1:5-Heimniederlage in der Vorwoche gegen den FSV 08 Bissingen II „ein Eckpunkt“ gewesen, der letztlich zur Entscheidung beigetragen habe, sagt Kisch. „Bissingen ist mit einem guten Team gekommen, das darf man nicht vergessen. Aber da hat mir die Körperhaltung unserer Spieler nicht gefallen“, blickt der Abteilungsleiter zurück. Gegen Perouse habe man nun gut gespielt. „Aber es gab eben leider wieder nichts Zählbares.“