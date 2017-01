Aufgrund der Verletzungssorgen während der Hinrunde haben sich die Verantortlichen des Fußball-Bezirksligisten TSV 1899 Benningen dazu entschlossen, den Kader etwas zu vergrößern. So hat sich der TSV nun die Dienste von Routinier Thomas Lembeck gesichert. Als „Back-Up“, wie der sportliche Leiter Norman Buschow anmerkt. Der 35-jährige Lembeck wechselt vom VfR Großbottwar nach Benningen und ist für die Innenverteidigung und das defensive Mittelfeld vorgesehen. „Er ist aber gelernter Stürmer und Flügelspieler, könnte auch auf dieser Position eingesetzt werden“, sagt Buschow, der Lembeck noch aus der gemeinsamen Zeit in Großbottwar kennt. „Ich habe ihn im Spiel Benningen II gegen Großbottwar II wieder spielen sehen und gedacht: Den möchte ich noch mal haben“, so Buschow schmunzelnd. Vor seiner Zeit beim VfR trug Thomas Lembeck über Jahre hinweg als Kapitän das Trikot der TSF Ditzingen, für die er auch in der Landesliga spielte. Mit dem Bezirksliga-Kader der Benninger wird künftig auch der 18-jährige David Heim trainieren, der bis Saisonende aber weiterhin für die A-Jugend auflaufen wird.